Ярмоленко рассказал, когда болельщики смогут увидеть его на поле

Один из лидеров «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, почему его возвращение на поле немного откладывается.

«Чувствую себя хорошо. Надеюсь вскоре выйти на поле. Сами понимаете, тяжелая травма, нужно время на восстановление. На сборах была простуда, я пропустил неделю. Я только начал работать на поле над физическими кондициями... Заболел, неделю была температура, это снова ты должен сделать ту работу, которую делал до простуды.

Самое главное, что сейчас я уже работаю с мячом. Боли нет. Надеюсь, что дней 5-7 я еще буду испытывать все на поле. Если колено никак не будет реагировать, не будет боли, то я начну занятия в общей группе», – сказал Ярмоленко.