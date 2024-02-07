ПАОК продлил контракт с экс-звездой УПЛ

Бывший звездный полузащитник украинских клубов «Металлист» и «Шахтер» Донецк Тайсон продлил контракт с греческим клубом ПАОК из Салоник.

Новый договор с 36-летним вингером рассчитан до лета 2025 года.

«Я очень рад быть здесь. Провел в клубе много лет и собираюсь оставаться с вами еще на один год», – признался Тайсон в своем видеообращении к поклонникам ПАОКа.

Тайсон защищает цвета ПАОКа с января 2023 года.