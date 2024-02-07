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Греция
07 февраля 2024, 13:35 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:12
480
0

ПАОК продлил контракт с экс-звездой УПЛ

За клуб из Салоник и дальше будет играть бразилец Тайсон

07 февраля 2024, 13:35 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:12
480
0
ПАОК продлил контракт с экс-звездой УПЛ
ФК ПАОК. Тайсон

Бывший звездный полузащитник украинских клубов «Металлист» и «Шахтер» Донецк Тайсон продлил контракт с греческим клубом ПАОК из Салоник.

Новый договор с 36-летним вингером рассчитан до лета 2025 года.

«Я очень рад быть здесь. Провел в клубе много лет и собираюсь оставаться с вами еще на один год», – признался Тайсон в своем видеообращении к поклонникам ПАОКа.

Тайсон защищает цвета ПАОКа с января 2023 года.

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Тайсон ПАОК чемпионат Греции по футболу
Источник ФК ПАОК
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