Греция07 февраля 2024, 13:35 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:12
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ПАОК продлил контракт с экс-звездой УПЛ
За клуб из Салоник и дальше будет играть бразилец Тайсон
07 февраля 2024, 13:35 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:12
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Бывший звездный полузащитник украинских клубов «Металлист» и «Шахтер» Донецк Тайсон продлил контракт с греческим клубом ПАОК из Салоник.
Новый договор с 36-летним вингером рассчитан до лета 2025 года.
«Я очень рад быть здесь. Провел в клубе много лет и собираюсь оставаться с вами еще на один год», – признался Тайсон в своем видеообращении к поклонникам ПАОКа.
Тайсон защищает цвета ПАОКа с января 2023 года.
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