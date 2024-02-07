Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Менеджер Динамо? Сейчас я – действующий футболист»

Ожидается, что вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко после завершения футбольной карьеры перейдет на работу в клуб и станет одним из менеджеров киевлян, но на этот момент еще не наступил.

«Уже работаю менеджером клуба? Нет, я – действующий футболист, занимаюсь только футбольной карьерой. Нельзя быть и президентом, и тренером, и футболистом, и менеджером одновременно и все делать хорошо».

«Конечно, если президент клуба или тренер про что-то такое спросят, то я могу дать совет, обсудить такие темы. Но ты должен делать что-то одно, потому что на все тебя не хватит», – сказал Ярмоленко.

Сейчас игрок восстанавливается после травмы и надеется вернуться на старте второй половины сезона УПЛ.