Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Менеджер Динамо? Сейчас я – действующий футболист»
У Андрея есть шансы остаться в Динамо после завершения карьеры игрока
Ожидается, что вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко после завершения футбольной карьеры перейдет на работу в клуб и станет одним из менеджеров киевлян, но на этот момент еще не наступил.
«Уже работаю менеджером клуба? Нет, я – действующий футболист, занимаюсь только футбольной карьерой. Нельзя быть и президентом, и тренером, и футболистом, и менеджером одновременно и все делать хорошо».
«Конечно, если президент клуба или тренер про что-то такое спросят, то я могу дать совет, обсудить такие темы. Но ты должен делать что-то одно, потому что на все тебя не хватит», – сказал Ярмоленко.
Сейчас игрок восстанавливается после травмы и надеется вернуться на старте второй половины сезона УПЛ.
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