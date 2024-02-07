Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Менеджер Динамо? Сейчас я – действующий футболист»
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 12:12 |
478
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Менеджер Динамо? Сейчас я – действующий футболист»

У Андрея есть шансы остаться в Динамо после завершения карьеры игрока

07 февраля 2024, 12:12 |
478
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Менеджер Динамо? Сейчас я – действующий футболист»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Ожидается, что вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко после завершения футбольной карьеры перейдет на работу в клуб и станет одним из менеджеров киевлян, но на этот момент еще не наступил.

«Уже работаю менеджером клуба? Нет, я – действующий футболист, занимаюсь только футбольной карьерой. Нельзя быть и президентом, и тренером, и футболистом, и менеджером одновременно и все делать хорошо».

«Конечно, если президент клуба или тренер про что-то такое спросят, то я могу дать совет, обсудить такие темы. Но ты должен делать что-то одно, потому что на все тебя не хватит», – сказал Ярмоленко.

Сейчас игрок восстанавливается после травмы и надеется вернуться на старте второй половины сезона УПЛ.

По теме:
Ярмоленко рассказал, против какой команды ему было легче всего играть в АПЛ
Где смотреть матчи? Создан канал УПЛ-ТВ, помогать будет 1+1
ВИДЕО. Усик показал исполнение пенальти на тренировке Полесья
Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ВДинамо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Футбол | 06 февраля 2024, 22:17 12
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае

Семь лет назад бразилец отбыл в Шанхай, и с тех пор так и продолжает там находиться…

«Я не сказал свое последнее слово». Кепа переговорил с Анчелотти
Футбол | 07 февраля 2024, 11:13 0
«Я не сказал свое последнее слово». Кепа переговорил с Анчелотти
«Я не сказал свое последнее слово». Кепа переговорил с Анчелотти

Вратарь намерен бороться за место в основе

Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Футбол | 06.02.2024, 17:05
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
Футбол | 06.02.2024, 12:20
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
Нападающий Динамо и сборной Украины интересен топ-клубу Италии
Футбол | 07.02.2024, 06:26
Нападающий Динамо и сборной Украины интересен топ-клубу Италии
Нападающий Динамо и сборной Украины интересен топ-клубу Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
05.02.2024, 15:52 6
Бокс
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
05.02.2024, 08:11 3
Бокс
Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика
Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика
05.02.2024, 12:48 9
Бокс
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 2
Футбол
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
05.02.2024, 11:34 5
Футбол
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
06.02.2024, 09:38 2
Футбол
Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
05.02.2024, 10:21 16
Футбол
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
06.02.2024, 13:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем