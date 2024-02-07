Капитан Наполи может перейти в Милан

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо летом может сменить клуб.

По информации Calcio Mercato, ссылающегося на Telelombardia, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Милан», который сделает предложение о переходе в предстоящее летнее трансферное окно. Шансы «россо-нери» заполучить капитана неаполитанцев будут еще выше в том случае, если команду возглавит Антонио Конте.

В нынешнем сезоне «Наполи», являющегося действующим чемпионом, нещадно критикуют за результаты, на что в прошлом месяце отреагировал агент Джованни. «Критиковать – это нормально, но у людей короткая память. В последние годы я не помню ни одного плохого матча от Ди Лоренцо. Джованни был одним из лучших крайних защитников в мире. В июне мы подведем итоги и сделаем свои оценки, принимая во внимание также короткую память людей. Правильно, что мы тоже учтем ситуацию и сделаем выбор», – сказал тогда Марио Джуффреди.

Добавим, что в нынешнем сезоне Ди Лоренцо, контракт которого с неаполитанцами действует до 2028 года, провел за «Наполи» 31 матч во всех турнирах, в котором забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.