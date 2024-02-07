«Я не сказал свое последнее слово». Кепа переговорил с Анчелотти

По информации испанских СМИ, вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага провел разговор с наставником Карло Анчелотти по поводу своего игрового времени.

Сообщается, что испанец не намерен сдаваться и хочет исправить ситуацию, когда первым номером стал украинец Андрей Лунин.

«Я собираюсь бороться за свое место. Последнее слово еще не сказал», — приводят слова Аррисабалаги испанские журналисты.

Кепа не выходил на поле с матча против «Альмерии» 21 января, когда страж ворот пропустил мяч на первой минуте. Ожидается, что в ближайшем матче с «Жироной» сыграет Лунин.