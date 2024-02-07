«Я не сказал свое последнее слово». Кепа переговорил с Анчелотти
Вратарь намерен бороться за место в основе
По информации испанских СМИ, вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага провел разговор с наставником Карло Анчелотти по поводу своего игрового времени.
Сообщается, что испанец не намерен сдаваться и хочет исправить ситуацию, когда первым номером стал украинец Андрей Лунин.
«Я собираюсь бороться за свое место. Последнее слово еще не сказал», — приводят слова Аррисабалаги испанские журналисты.
Кепа не выходил на поле с матча против «Альмерии» 21 января, когда страж ворот пропустил мяч на первой минуте. Ожидается, что в ближайшем матче с «Жироной» сыграет Лунин.
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