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Испания
07 февраля 2024, 10:09 | Обновлено 07 февраля 2024, 10:15
127
0

Реал пригласил Аль-Наср открыть обновленный Сантьяго Бернабеу

Выступающий за саудовский клуб Роналду выиграл в Мадриде 15 трофеев

07 февраля 2024, 10:09 | Обновлено 07 февраля 2024, 10:15
127
0
Реал пригласил Аль-Наср открыть обновленный Сантьяго Бернабеу
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Мадридский «Реал» хочет сыграть с саудовским «Аль-Насром» в матче-открытии своего обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу».

По информации Saudiworldfootball, в прошлое воскресенье мадридцы направили саудовскому клубу соответствующее предложение. Игра может состояться в конце этого года.

Как утверждает источник, «Реал» считает «Аль-Наср» идеальным соперником для первого матча на «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции арены. Напомним, за клуб из Эр-Рияда выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, который провел девять сезонов в «Реале» и завоевал в Мадриде 15 трофеев.

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Реал Мадрид стадион Сантьяго Бернабеу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
Источник Saudi World Football
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