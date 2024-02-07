Реал пригласил Аль-Наср открыть обновленный Сантьяго Бернабеу

Мадридский «Реал» хочет сыграть с саудовским «Аль-Насром» в матче-открытии своего обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу».

По информации Saudiworldfootball, в прошлое воскресенье мадридцы направили саудовскому клубу соответствующее предложение. Игра может состояться в конце этого года.

Как утверждает источник, «Реал» считает «Аль-Наср» идеальным соперником для первого матча на «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции арены. Напомним, за клуб из Эр-Рияда выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, который провел девять сезонов в «Реале» и завоевал в Мадриде 15 трофеев.