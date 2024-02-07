Манчестер Юнайтед хочет подписать лидера Аталанты

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании центрального полузащитника «Аталанты» Тена Копмейнерса перед следующим сезоном.

Такой информацией владеет итальянский инсайдер Николо Скира. При этом конкуренцию «красным дьяволам» может составить туринский «Ювентус». Ранее была информация, что бергамаски оценивают своего лидера в 40-45 миллионов евро.

Добавим, что Копмейнерс в нынешнем сезоне провел за «Аталанту» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.