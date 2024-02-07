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Англия
07 февраля 2024, 09:53 |
251
0

Манчестер Юнайтед хочет подписать лидера Аталанты

Конкуренцию «красным дьяволам» может составить туринский «Ювентус»

07 февраля 2024, 09:53 |
251
0
Манчестер Юнайтед хочет подписать лидера Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Тен Копмейнерс

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании центрального полузащитника «Аталанты» Тена Копмейнерса перед следующим сезоном.

Такой информацией владеет итальянский инсайдер Николо Скира. При этом конкуренцию «красным дьяволам» может составить туринский «Ювентус». Ранее была информация, что бергамаски оценивают своего лидера в 40-45 миллионов евро.

Добавим, что Копмейнерс в нынешнем сезоне провел за «Аталанту» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Тен Копмейнерс Аталанта Манчестер Юнайтед Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Николо Скира
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