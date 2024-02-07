ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 февраля

В среду, 7 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Иран – Катар

1.75 – 3.54 – 5.04

19:30 Майнц – Унион Берлин

2.24 – 3.29 – 3.78

21:45 Ноттингем Форест – Бристоль Сити

1.55 – 4.20 – 5.95

22:00 Астон Вилла – Челси

2.01 – 3.82 – 3.42

22:30 Атлетико – Атлетик

1.99 – 3.59 – 4.25