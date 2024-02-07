Другие новости07 февраля 2024, 07:01 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 февраля
Важные события во всех видах спорта
07 февраля 2024, 07:01 |
26
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В среду, 7 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Иран – Катар
19:30 Майнц – Унион Берлин
21:45 Ноттингем Форест – Бристоль Сити
22:00 Астон Вилла – Челси
22:30 Атлетико – Атлетик
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