ВИДЕО. Как занимается Степаненко? Шахтер провел фитнес и удерживал мяч
Горняки в турецком Белеке готовятся к возобновлению сезона
Вторник, 6 февраля, «горняки» начали с посещения гостиничного фитнес-центра, где под руководством тренеров по физподготовке получили нагрузку на все группы мышц.
После этого футболистов ожидала основная сессия на поле, длившаяся 1 час 45 минут. Тренерский штаб во главе с Марино Пушичем уделил большое внимание работе над удержанием мяча, выходом из обороны и развитием атакующих действий. Завершили занятия игровыми упражнениями на две команды.
7 февраля «оранжево-черные» отработают еще один тренировочный день, а в четверг, 8 февраля, проведут два спарринга – с туркменским «Аркадагом» (начало игры – в 12:00 по киевскому времени) и польской «Лехией» (16:30).
Первый официальный матч после зимней паузы «Шахтер» сыграет в Лиге Европы УЕФА с «Марселем». Поединок состоится 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.
ВИДЕО. Как занимается Степаненко? Шахтер провел фитнес и удерживал мяч
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