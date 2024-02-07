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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 04:59 | Обновлено 07 февраля 2024, 05:27
28
0

ВИДЕО. Как занимается Степаненко? Шахтер провел фитнес и удерживал мяч

Горняки в турецком Белеке готовятся к возобновлению сезона

07 февраля 2024, 04:59 | Обновлено 07 февраля 2024, 05:27
28
0
ВИДЕО. Как занимается Степаненко? Шахтер провел фитнес и удерживал мяч
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Вторник, 6 февраля, «горняки» начали с посещения гостиничного фитнес-центра, где под руководством тренеров по физподготовке получили нагрузку на все группы мышц.

После этого футболистов ожидала основная сессия на поле, длившаяся 1 час 45 минут. Тренерский штаб во главе с Марино Пушичем уделил большое внимание работе над удержанием мяча, выходом из обороны и развитием атакующих действий. Завершили занятия игровыми упражнениями на две команды.

7 февраля «оранжево-черные» отработают еще один тренировочный день, а в четверг, 8 февраля, проведут два спарринга – с туркменским «Аркадагом» (начало игры – в 12:00 по киевскому времени) и польской «Лехией» (16:30).

Первый официальный матч после зимней паузы «Шахтер» сыграет в Лиге Европы УЕФА с «Марселем». Поединок состоится 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.

ВИДЕО. Как занимается Степаненко? Шахтер провел фитнес и удерживал мяч

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Шахтер Донецк видео чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Тарас Степаненко
Источник ФК Шахтер Донецк
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