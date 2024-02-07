Василий КУРКО: «Удавалось делать то, над чем работаем на тренировках»

Полузащитник клуба «Верес» Ровно Василий Курко, автор одного из двух мячей в ворота чешского Яблонца» (2:2), поделился впечатлениями от турецких спаррингов:

«Было ощущение, что могу забить. В ту зону должен был идти Николай Гайдучик. Я ему говорю: иди на дальнюю, потому что я должен забить. Так и вышло.

В первом тайме у нас хорошо проходили передачи за спины защитникам соперника. Во втором тайме соперник перенастроился. Но у нас было желание и удавалось делать то, над чем работаем на тренировках.

Во втором тайме у нас было несколько ошибок. Поэтому хорошо, что есть такие матчи, после которых эти ошибки можно качественно проанализировать».