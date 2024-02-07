Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КУРКО: «Удавалось делать то, над чем работаем на тренировках»
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 04:36 | Обновлено 07 февраля 2024, 05:01
28
0

Василий КУРКО: «Удавалось делать то, над чем работаем на тренировках»

Полузащитник «Вереса» отличился в одном из зимних спаррингов

07 февраля 2024, 04:36 | Обновлено 07 февраля 2024, 05:01
28
0
Василий КУРКО: «Удавалось делать то, над чем работаем на тренировках»
ФК Верес

Полузащитник клуба «Верес» Ровно Василий Курко, автор одного из двух мячей в ворота чешского Яблонца» (2:2), поделился впечатлениями от турецких спаррингов:

«Было ощущение, что могу забить. В ту зону должен был идти Николай Гайдучик. Я ему говорю: иди на дальнюю, потому что я должен забить. Так и вышло.

В первом тайме у нас хорошо проходили передачи за спины защитникам соперника. Во втором тайме соперник перенастроился. Но у нас было желание и удавалось делать то, над чем работаем на тренировках.

Во втором тайме у нас было несколько ошибок. Поэтому хорошо, что есть такие матчи, после которых эти ошибки можно качественно проанализировать».

По теме:
ВИДЕО. Как занимается Степаненко? Шахтер провел фитнес и удерживал мяч
Колос – Вардар – 0:2. Неудача в турецком Белеке. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Виталий Вернидуб прокомментировал спарринг с резервом Брентфорда
товарищеские матчи Верес Ровно Яблонец учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Василий Курко
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
Бокс | 06 февраля 2024, 10:15 0
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко

Украинский боксер позволил себе комментарий

Нападающий Динамо и сборной Украины интересен топ-клубу Италии
Футбол | 06 февраля 2024, 23:26 5
Нападающий Динамо и сборной Украины интересен топ-клубу Италии
Нападающий Динамо и сборной Украины интересен топ-клубу Италии

Владислав Ванат заинтересовал «Наполи»

Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
Биатлон | 06.02.2024, 14:19
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
ВИДЕО. Ярмоленко провел онлайн-встречу с болельщиками Динамо
Футбол | 07.02.2024, 03:23
ВИДЕО. Ярмоленко провел онлайн-встречу с болельщиками Динамо
ВИДЕО. Ярмоленко провел онлайн-встречу с болельщиками Динамо
ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом
Футбол | 06.02.2024, 11:36
ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом
ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
05.02.2024, 15:52 6
Бокс
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
05.02.2024, 17:59 11
Футбол
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
06.02.2024, 09:38 2
Футбол
Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
05.02.2024, 10:21 16
Футбол
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
05.02.2024, 06:10
Футбол
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
06.02.2024, 15:51
Бокс
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
06.02.2024, 13:25 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
05.02.2024, 23:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем