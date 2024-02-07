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  4. Денис БАЛАН: «Пик нагрузок был. Мы пока не в оптимальных кондициях»
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 02:41 | Обновлено 07 февраля 2024, 03:29
29
0

Денис БАЛАН: «Пик нагрузок был. Мы пока не в оптимальных кондициях»

Защитник «Вереса» поделился впечатлениями от учебно-тренировочных сборов

07 февраля 2024, 02:41 | Обновлено 07 февраля 2024, 03:29
29
0
Денис БАЛАН: «Пик нагрузок был. Мы пока не в оптимальных кондициях»
ФК Верес. Денис Балан

Защитник ровенского «Вереса» Денис Балан поделился впечатлениями от учебно-тренировочных сборов:

«Цель сборов – это подготовка. Мы пока не в хороших кондициях. Соперники лучше готовы функционально.

Как раз пик нагрузок был – это тяжело. В первой игре ноги были посвежее. С Вионом сыграли на ноль – и это неплохой результат.

Пытаемся выполнять то, о чем нас просят – играть более агрессивно, вертикально. Проходили и наши наработки по тренировкам. Это придает позитив».

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Денис Балан Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи ВиОн Злате-Моравце
Источник ФК Верес
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