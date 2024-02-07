Денис БАЛАН: «Пик нагрузок был. Мы пока не в оптимальных кондициях»

Защитник ровенского «Вереса» Денис Балан поделился впечатлениями от учебно-тренировочных сборов:

«Цель сборов – это подготовка. Мы пока не в хороших кондициях. Соперники лучше готовы функционально.

Как раз пик нагрузок был – это тяжело. В первой игре ноги были посвежее. С Вионом сыграли на ноль – и это неплохой результат.

Пытаемся выполнять то, о чем нас просят – играть более агрессивно, вертикально. Проходили и наши наработки по тренировкам. Это придает позитив».