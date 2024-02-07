Харьковский Металлист сыграет минимум 8 спаррингов. Названы соперники
Шесть оппонентов уже известны, а переговоры с двумя еще продолжаются
Харьковская команда «Металлист» начала зимнее учебно-тренировочные сборы в Ужгороде.
Тренировки под руководством Андрея Анищенко проходят на стадионе «Авангард». Желто-синих ждут сборы в формате трех двухнедельных циклов.
Во время зимнего учебно-тренировочных сборов харьковский «Металлист» сыграет по меньшей мере 8 контрольных матчей.
Имена шести соперников уже известны, а переговоры еще с двумя потенциальными спарринг-партнерами продолжаются.
В расположении «Металлиста» находится 32 футболиста:
Вратари: Сергей Шумилов, Владислав Рыбак, Дмитрий Фастов
Защитники: Андрей Бусько, Даниэль Вернаттус, Кирилл Влага, Габриель Гомес, Богдан Порох, Виталий Федоров, Владислав Бабков, Кирилл Дегтярь, Егор Абрамов, Даниил Приходько, Алексей Горяинов, Егор Шерстюк
Полузащитники: Геннадий Синчук, Даниил Тепляков, Максим Багачанский, Юрий Голубка, Роман Горенко, Даниил Кайдалов, Валентин Киселев, Петр Луцив, Станислав Мораренко, Максим Ориховский, Денис Пидручный, Александр Цвиренко, Алекс Чидомере, Кирилл Паляничка
Нападающие: Евгений Исаенко, Егор Красников, Василий Луцив.
Соперники Металлиста в 8 спаррингах в зимнее межсезонье:
- 🔹 10 февраля: Минай (Закарпатская область)
- 🔹 17 февраля: Карпаты (Львов)
- 🔹 24 февраля: Скала 1911 (Стрый, Львовская область)
- 🔹 29 февраля: Агробизнес (Волочиск, Хмельницкая область)
- 🔹 1 марта: Буковина (Черновцы)
- 🔸 9 марта: соперник не определен
- 🔹 15 марта: Агробизнес (Волочиск, Хмельницкая область)
- 🔸 16 марта: соперник не определен
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вторую путевку в финал 7 февраля разыграют сборные Ирана и Катара.
Победный гол для команды из Леверкузена забил защитник Джонатан Та