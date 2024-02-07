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Украина. Первая лига
07 февраля 2024, 02:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 02:54
75
0

Харьковский Металлист сыграет минимум 8 спаррингов. Названы соперники

Шесть оппонентов уже известны, а переговоры с двумя еще продолжаются

07 февраля 2024, 02:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 02:54
75
0
Харьковский Металлист сыграет минимум 8 спаррингов. Названы соперники
ФК Металлист Харьков

Харьковская команда «Металлист» начала зимнее учебно-тренировочные сборы в Ужгороде.

Тренировки под руководством Андрея Анищенко проходят на стадионе «Авангард». Желто-синих ждут сборы в формате трех двухнедельных циклов.

Во время зимнего учебно-тренировочных сборов харьковский «Металлист» сыграет по меньшей мере 8 контрольных матчей.

Имена шести соперников уже известны, а переговоры еще с двумя потенциальными спарринг-партнерами продолжаются.

В расположении «Металлиста» находится 32 футболиста:

Вратари: Сергей Шумилов, Владислав Рыбак, Дмитрий Фастов

Защитники: Андрей Бусько, Даниэль Вернаттус, Кирилл Влага, Габриель Гомес, Богдан Порох, Виталий Федоров, Владислав Бабков, Кирилл Дегтярь, Егор Абрамов, Даниил Приходько, Алексей Горяинов, Егор Шерстюк

Полузащитники: Геннадий Синчук, Даниил Тепляков, Максим Багачанский, Юрий Голубка, Роман Горенко, Даниил Кайдалов, Валентин Киселев, Петр Луцив, Станислав Мораренко, Максим Ориховский, Денис Пидручный, Александр Цвиренко, Алекс Чидомере, Кирилл Паляничка

Нападающие: Евгений Исаенко, Егор Красников, Василий Луцив.

​​​Соперники Металлиста в 8 спаррингах в зимнее межсезонье:

  • 🔹 10 февраля: Минай (Закарпатская область)
  • 🔹 17 февраля: Карпаты (Львов)
  • 🔹 24 февраля: Скала 1911 (Стрый, Львовская область)
  • 🔹 29 февраля: Агробизнес (Волочиск, Хмельницкая область)
  • 🔹 1 марта: Буковина (Черновцы)
  • 🔸 9 марта: соперник не определен
  • 🔹 15 марта: Агробизнес (Волочиск, Хмельницкая область)
  • 🔸 16 марта: соперник не определен​
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Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Андрей Анищенко Карпаты Львов Минай Скала Стрый Агробизнес Буковина Черновцы
Источник ФК Металлист
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