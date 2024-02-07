Харьковский Металлист сыграет минимум 8 спаррингов. Названы соперники

Харьковская команда «Металлист» начала зимнее учебно-тренировочные сборы в Ужгороде.

Тренировки под руководством Андрея Анищенко проходят на стадионе «Авангард». Желто-синих ждут сборы в формате трех двухнедельных циклов.

Во время зимнего учебно-тренировочных сборов харьковский «Металлист» сыграет по меньшей мере 8 контрольных матчей.

Имена шести соперников уже известны, а переговоры еще с двумя потенциальными спарринг-партнерами продолжаются.

В расположении «Металлиста» находится 32 футболиста:

Вратари: Сергей Шумилов, Владислав Рыбак, Дмитрий Фастов

Защитники: Андрей Бусько, Даниэль Вернаттус, Кирилл Влага, Габриель Гомес, Богдан Порох, Виталий Федоров, Владислав Бабков, Кирилл Дегтярь, Егор Абрамов, Даниил Приходько, Алексей Горяинов, Егор Шерстюк

Полузащитники: Геннадий Синчук, Даниил Тепляков, Максим Багачанский, Юрий Голубка, Роман Горенко, Даниил Кайдалов, Валентин Киселев, Петр Луцив, Станислав Мораренко, Максим Ориховский, Денис Пидручный, Александр Цвиренко, Алекс Чидомере, Кирилл Паляничка

Нападающие: Евгений Исаенко, Егор Красников, Василий Луцив.

​​​Соперники Металлиста в 8 спаррингах в зимнее межсезонье: