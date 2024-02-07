Mинай отказался от спарринга со Скалой 1911, стала известна причина

Тренерский штаб «Миная» решил отказаться от проведения 7 февраля контрольного матча со «Скалой 1911» из Стрыя.

По информации Sport.ua, у «Миная» сразу несколько ключевых футболистов только восстанавливаются после повреждений и простуды, что делает невозможным наигрывание определенных тактических схем.

Речь идет, прежде всего, об игроках опорной зоны Владиславе Семотюке и Вадиме Виттенчуке, которые еще находятся не в боевых кондициях.

На просмотре в «Минае» находится полузащитник Роман Михайлив, прошлой осенью выступавший за «Рух-2».

Следующий спарринг подопечных Желько Любеновича запланирован на 10 февраля – с харьковским «Металлистом».