Mинай отказался от спарринга со Скалой 1911, стала известна причина
Контрольная игра должна была состояться 7 февраля
Тренерский штаб «Миная» решил отказаться от проведения 7 февраля контрольного матча со «Скалой 1911» из Стрыя.
По информации Sport.ua, у «Миная» сразу несколько ключевых футболистов только восстанавливаются после повреждений и простуды, что делает невозможным наигрывание определенных тактических схем.
Речь идет, прежде всего, об игроках опорной зоны Владиславе Семотюке и Вадиме Виттенчуке, которые еще находятся не в боевых кондициях.
На просмотре в «Минае» находится полузащитник Роман Михайлив, прошлой осенью выступавший за «Рух-2».
Следующий спарринг подопечных Желько Любеновича запланирован на 10 февраля – с харьковским «Металлистом».
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