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  4. Mинай отказался от спарринга со Скалой 1911, стала известна причина
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 01:12 | Обновлено 07 февраля 2024, 01:19
172
0

Mинай отказался от спарринга со Скалой 1911, стала известна причина

Контрольная игра должна была состояться 7 февраля

07 февраля 2024, 01:12 | Обновлено 07 февраля 2024, 01:19
172
0
Mинай отказался от спарринга со Скалой 1911, стала известна причина
ФК Минай

Тренерский штаб «Миная» решил отказаться от проведения 7 февраля контрольного матча со «Скалой 1911» из Стрыя.

По информации Sport.ua, у «Миная» сразу несколько ключевых футболистов только восстанавливаются после повреждений и простуды, что делает невозможным наигрывание определенных тактических схем.

Речь идет, прежде всего, об игроках опорной зоны Владиславе Семотюке и Вадиме Виттенчуке, которые еще находятся не в боевых кондициях.

На просмотре в «Минае» находится полузащитник Роман Михайлив, прошлой осенью выступавший за «Рух-2».

Следующий спарринг подопечных Желько Любеновича запланирован на 10 февраля – с харьковским «Металлистом».

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Минай Скала Стрый товарищеские матчи отмена матчей учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Владислав Семотюк Вадим Витенчук травма Роман Михайлив просмотр игроков трансферы Желько Любенович Рух-2 Львов
Источник Sport.ua
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