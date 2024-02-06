Выгодная сделка. Рух может хорошо заработать на переходе хавбека в Мексику

По информации журналиста Виктора Вацко, уход из «Руха» хавбека Эдсона Фернандо может обернуться выгодной сделкой для львовского клуба.

Сообщается, что аренда до конца года в мексиканский «Хуарес» принесет «Руху» 300 тысяч евро, а кроме этого в контракте есть опция выкупа за 1 миллион евро и 30% от следующей продажи.

В нынешнем сезоне Эдсон провел 13 матчей. Контракт центрального полузащитника с «Рухом» истекает в конце 2025 года.