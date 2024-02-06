Украина. Премьер лига06 февраля 2024, 23:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с забивным защитником
Скорко оформил новый договор
06 февраля 2024, 23:10 |
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Клуб УПЛ «Александрия» сообщил о подписании нового контракта с защитником Даниилом Скорко. Договор с игроком подписан до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне игрок провел 12 матчей и забил три гола. Ранее 21-летний Скорко выступал за «Динамо», «Черноморец» и «Зарю».
Даниил перебрался в «Александрию» летом 2022 года.
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