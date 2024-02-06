ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с забивным защитником

Клуб УПЛ «Александрия» сообщил о подписании нового контракта с защитником Даниилом Скорко. Договор с игроком подписан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне игрок провел 12 матчей и забил три гола. Ранее 21-летний Скорко выступал за «Динамо», «Черноморец» и «Зарю».

Даниил перебрался в «Александрию» летом 2022 года.