Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с забивным защитником
Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 23:10 |
155
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с забивным защитником

Скорко оформил новый договор

06 февраля 2024, 23:10 |
155
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с забивным защитником
ФК Александрия. Даниил Скорко (слева)

Клуб УПЛ «Александрия» сообщил о подписании нового контракта с защитником Даниилом Скорко. Договор с игроком подписан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне игрок провел 12 матчей и забил три гола. Ранее 21-летний Скорко выступал за «Динамо», «Черноморец» и «Зарю».

Даниил перебрался в «Александрию» летом 2022 года.

По теме:
Источник: Заря останется в Киеве и не планирует переезжать в Ужгород
ЦУКАНОВ: «Это была мечта – находиться и играть в первой команде Шахтера»
Бразильский новичок Полесья рассказал, что его сын будет украинцем
Даниил Скорко Александрия Украинская Премьер-лига продление контракта
Источник ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо подписал новый контракт с Шахтером и вернется летом
Футбол | 06 февраля 2024, 19:24 65
ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо подписал новый контракт с Шахтером и вернется летом
ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо подписал новый контракт с Шахтером и вернется летом

Пока бразильский вингер продолжит выступления в «Атлетико Минейро»

Юношеская лига УЕФА. Барселона в серии пенальти вылетела из турнира
Футбол | 06 февраля 2024, 22:15 0
Юношеская лига УЕФА. Барселона в серии пенальти вылетела из турнира
Юношеская лига УЕФА. Барселона в серии пенальти вылетела из турнира

РБ Лейпциг и Майнц пробились в 1/8 финала молодежных соревнований

Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Футбол | 06.02.2024, 09:38
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
Биатлон | 06.02.2024, 14:19
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Футбол | 06.02.2024, 17:05
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
05.02.2024, 23:35
Футбол
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
05.02.2024, 17:59 11
Футбол
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
06.02.2024, 15:51
Бокс
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
05.02.2024, 07:00
Теннис
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
05.02.2024, 06:32 61
Футбол
Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика
Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика
05.02.2024, 12:48 9
Бокс
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
04.02.2024, 21:22 2
Футбол
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
04.02.2024, 21:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем