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  4. Директор Дженоа: «Малиновский хотел остаться и не просил безумные деньги»
Италия
06 февраля 2024, 22:31 |
1351
0

Директор Дженоа: «Малиновский хотел остаться и не просил безумные деньги»

Бласкес рассказал о моватиции сохранить украинца в команде

06 февраля 2024, 22:31 |
1351
0
Директор Дженоа: «Малиновский хотел остаться и не просил безумные деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Генеральный директор «Дженоа» Андрес Бласкес доволен тем, что в конце трансферного окна клуб договорился с «Марселем» о выкупе контракта украинского хавбека Руслана Малиновского.

«Были варианты отпустить Малиновского, мы с ним говорили. Но он хорошо себя чувствует в «Дженоа», он счастлив. Руслан сказал, что готов играть тут дальше, а также он не просит безумные деньги».

«Мы за полчаса обо всем договорились. Очень важно, что мы достигли стабильности, Руслан остался с нами», – сказал Бласкес.

Малиновский в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 22-х матчах.

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Источник Tuttomercatoweb
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