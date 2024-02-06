Директор Дженоа: «Малиновский хотел остаться и не просил безумные деньги»
Бласкес рассказал о моватиции сохранить украинца в команде
Генеральный директор «Дженоа» Андрес Бласкес доволен тем, что в конце трансферного окна клуб договорился с «Марселем» о выкупе контракта украинского хавбека Руслана Малиновского.
«Были варианты отпустить Малиновского, мы с ним говорили. Но он хорошо себя чувствует в «Дженоа», он счастлив. Руслан сказал, что готов играть тут дальше, а также он не просит безумные деньги».
«Мы за полчаса обо всем договорились. Очень важно, что мы достигли стабильности, Руслан остался с нами», – сказал Бласкес.
Малиновский в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 22-х матчах.
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