«Не трогай мяч в матче с Уэльсом». Ярмоленко – о худшем моменте в карьере

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о том, что худшим моментом в карьере считает автогол в матче финала отбора за право выйти на ЧМ-2022 против Уэльса.

Украина проиграла 0:1, а игрок срезал мяч в свои ворота.

«Какой совет дал бы себе в прошлом? Не трогай мяч в матче с Уэльсом! (смеется). Этот момент хочется стереть из памяти. Конечно, это худшие воспоминания», — сказал Ярмоленко.

В марте сборная Украины сыграет с Боснией и продолжит борьбу за выход на Евро-2024.