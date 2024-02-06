Украина. Премьер лига06 февраля 2024, 21:49 |
474
0
«Не трогай мяч в матче с Уэльсом». Ярмоленко – о худшем моменте в карьере
Игрок до сих пор вспоминает неприятный момент
06 февраля 2024, 21:49 |
474
0
Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о том, что худшим моментом в карьере считает автогол в матче финала отбора за право выйти на ЧМ-2022 против Уэльса.
Украина проиграла 0:1, а игрок срезал мяч в свои ворота.
«Какой совет дал бы себе в прошлом? Не трогай мяч в матче с Уэльсом! (смеется). Этот момент хочется стереть из памяти. Конечно, это худшие воспоминания», — сказал Ярмоленко.
В марте сборная Украины сыграет с Боснией и продолжит борьбу за выход на Евро-2024.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 февраля 2024, 20:39 1
Вторую путевку в финал 7 февраля разыграют сборные Ирана и Катара.
Футбол | 06 февраля 2024, 12:20 7
Анастасия эффектно прорекламировала один из онлайн-магазинов
Футбол | 06.02.2024, 09:44
Теннис | 06.02.2024, 18:09
Футбол | 05.02.2024, 23:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.02.2024, 21:37 8
05.02.2024, 15:52 6
05.02.2024, 08:11 3
05.02.2024, 17:38
04.02.2024, 20:55 49
Бокс
06.02.2024, 09:38 2
05.02.2024, 06:10