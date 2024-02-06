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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 21:49 |
474
0

«Не трогай мяч в матче с Уэльсом». Ярмоленко – о худшем моменте в карьере

Игрок до сих пор вспоминает неприятный момент

06 февраля 2024, 21:49 |
474
0
«Не трогай мяч в матче с Уэльсом». Ярмоленко – о худшем моменте в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о том, что худшим моментом в карьере считает автогол в матче финала отбора за право выйти на ЧМ-2022 против Уэльса.

Украина проиграла 0:1, а игрок срезал мяч в свои ворота.

«Какой совет дал бы себе в прошлом? Не трогай мяч в матче с Уэльсом! (смеется). Этот момент хочется стереть из памяти. Конечно, это худшие воспоминания», — сказал Ярмоленко.

В марте сборная Украины сыграет с Боснией и продолжит борьбу за выход на Евро-2024.

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Возвращение Ярмоленко откладывается
Динамо Киев сборная Украины по футболу сборная Уэльса по футболу Андрей Ярмоленко
Источник ВДинамо
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