«Мне это интересно». Ярмоленко рассказал о планах на Олимпиаду

Вингер «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко по правилам Олимпийских Игр имеет право поехать на турнир в Париж в составе квоты игроков старше 23 лет, однако не считает, что будет справедливо.

«Хороший вопрос. Конечно, мне хочется поехать, обманывать не буду. Но я понимаю, что на Олимпиаде должны играть те ребята, которые добыли эту путевку. Есть главный тренер, он будет решать, кому поехать».

«Мне было бы интересно, но справедливо должны играть ребята, которые вышли на Олимпиаду», – сказал Ярмоленко.

Тренер олимпийской сборной Украины является Руслан Ротань.