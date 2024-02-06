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  4. «Мне это интересно». Ярмоленко рассказал о планах на Олимпиаду
Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 21:12 |
1467
3

«Мне это интересно». Ярмоленко рассказал о планах на Олимпиаду

Сомневается, что получит вызов

06 февраля 2024, 21:12 |
1467
3
«Мне это интересно». Ярмоленко рассказал о планах на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко по правилам Олимпийских Игр имеет право поехать на турнир в Париж в составе квоты игроков старше 23 лет, однако не считает, что будет справедливо.

«Хороший вопрос. Конечно, мне хочется поехать, обманывать не буду. Но я понимаю, что на Олимпиаде должны играть те ребята, которые добыли эту путевку. Есть главный тренер, он будет решать, кому поехать».

«Мне было бы интересно, но справедливо должны играть ребята, которые вышли на Олимпиаду», – сказал Ярмоленко.

Тренер олимпийской сборной Украины является Руслан Ротань.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Олимпийские игры 2024
Источник ВДинамо
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norma_zap
З боку тренерського штабу було б не розумно, не використати квоту із старших футболістів. Інше питання, що   заповнювати її потрібно такими футболістами, які максимально підсилять нашу команду на футбольному полі.
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+1
Boodya
Де в новині про те, що йому "не цікаво"?
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0
ВАЛ
Однозначно,що хто здобував вихід на Олімпіаду,то той повинен і грати.!!!
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0
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