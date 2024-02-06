«Ожидания оторваны от реальности». Тренер Челси ответил фанатам

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино не ожидал, что болельщики начнут освистывать команду после двух кряду поражений, в которых Синие пропустили по четыре гола.

«Не вижу никакого терпения, в том числе со стороны болельщиков. Я – главный тренер, и все могут допускать ошибки, но мы продолжаем идти дальше. У нас хорошие игроки, хотя мы понимаем, что играем не так, как от нас ожидают».

«И ситуация такая, что ожидания оторваны от реальности. И это тяжело. Терпения нет. Когда мы проиграли «Ливерпулю», то вокруг громко кричали: посмотрите, насколько плохо они сыграли».

«Когда «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу», то я ничего такого не слышу. Хотелось бы видеть поддержку со стороны фанов», – сказав Почеттино.

Команда в АПЛ занимает 11-е место, а в СМИ сообщают о возможном увольнении тренера.