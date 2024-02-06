Эвертон против АПЛ. Война в Украине – один из элементов защиты клуба

До конца февраля должно появиться окончательное решение по апелляции Эвертона против АПЛ, которая из-за финансовых нарушений лишила команду 10 очков в таблице чемпионата Англии. Сообщается, что во время рассмотрения апелляции война россии против Украины стала одним из аргументов ливерпульского клуба в качестве объяснения того, почему не удалось уложиться в финансовые лимиты.

Эвертон отмечает, что владелец части клуба российский олигарх Алишер Усманов после начала вторжения попал под европейские и американские санкции, поэтому менеджменту пришлось привлекать деньги из других источников, что ухудшило ситуацию с долгами.

Кроме того, были заморожены выгодные спонсорские сделки между Эвертоном и компаниями, связанными с Усмановым и россией. Это усугубило финансовое положение клуба.

Что касается общей ситуации, то Эвертон подчеркивает свое желание построить новый стадион за 950 миллионов евро, поэтому сейчас клуб забрался в долги. Кроме того, ситуацию не улучшают выступления команды, которая два сезона кряду боролась за выживание и в нынешнем сезоне из-за штрафа снова находится на дне.

Эвертон рассчитывает, что 10-очковый штраф будет отменен.

АПЛ рассматривает финансовые нарушения Челси, Манчестер Сити и Ноттингем Форест, которые могут получить свои очковые штрафы.