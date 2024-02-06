Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдуард САРАПИЙ: «Возвращение зрителей? Мы будем только рады»
Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 18:45 |
63
0

Эдуард САРАПИЙ: «Возвращение зрителей? Мы будем только рады»

Защитник «Днепра-1» – о возможном допуске фанатов на трибуны

06 февраля 2024, 18:45 |
63
0
Эдуард САРАПИЙ: «Возвращение зрителей? Мы будем только рады»
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий прокомментировал возможное возвращение зрителей на трибуны в весенней части сезона УПЛ:

– Во второй половине этого сезона могут вернуть зрителей на трибуны. Если это произойдет, вы готовы к такому?
– Мы будем только рады. Ради этого и играем в футбол, чтобы люди отвлекались от своих дел, приходили на стадион и получали определенные эмоции. В каждом городе есть родная команда, которую болельщики должны поддерживать. Есть много молодежи, которая занимается в академиях и им также хочется приходить на трибуны и следить за командой, в которую они мечтают попасть. Без болельщиков, без должной поддержки футбол теряет свои эти краски. Поэтому со зрителями – это будет супер.

– На сколько будет легче или труднее играть, когда определенное количество фанов будет на трибунах?
– Это будет точно лучше, чем играть при пустых трибунах. Даже если это будет игра на выезде, где нас не будут поддерживать, то, все равно, это будет замечательно. Я считаю, что для этого и стоит возвращать зрителей, пусть и 100-200 человек. Это также будет какая-то радость для нас.

– Днепровская публика готова к возвращению на трибуны?
– Многие мне пишут, что болеют за команду, пересылают видео. Я думаю, они очень хотят прийти на стадион в родном городе. Все соскучились по этому, считаю, что они готовы. Поддержка пойдет нам только на пользу. Уже было немало матчей, когда фаны помогали нам. Заводили игроков на поле, когда игра не шла.

По теме:
Днепр-1 – Дечич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера перешел в Днепр-1
«Мы – гов*о». Фаны Челси пели оскорбительные песни в адрес родной команды
Эдуард Сарапий Днепр-1 болельщики
Источник NV.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
Другие виды | 06 февраля 2024, 06:23 0
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова

Главные новости за 5 февраля на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
Футбол | 05 февраля 2024, 23:35 0
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию

«Атлетико Минейро» объявил о контракте с Бернардом

В Динамо прокомментировали переход Жерсона в игравший с россиянами клуб
Футбол | 06.02.2024, 13:48
В Динамо прокомментировали переход Жерсона в игравший с россиянами клуб
В Динамо прокомментировали переход Жерсона в игравший с россиянами клуб
Гол Яремчука, ассист Мудрика, травмы Довбика и Зинченко
Футбол | 06.02.2024, 14:07
Гол Яремчука, ассист Мудрика, травмы Довбика и Зинченко
Гол Яремчука, ассист Мудрика, травмы Довбика и Зинченко
Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»
Футбол | 05.02.2024, 18:49
Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»
Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
05.02.2024, 07:00
Теннис
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
04.02.2024, 20:28 58
Футбол
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
04.02.2024, 21:22 2
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
06.02.2024, 09:44
Футбол
Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика
Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика
05.02.2024, 12:48 9
Бокс
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
05.02.2024, 11:34 5
Футбол
Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце
Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце
04.02.2024, 16:32 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем