Эдуард САРАПИЙ: «Возвращение зрителей? Мы будем только рады»

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий прокомментировал возможное возвращение зрителей на трибуны в весенней части сезона УПЛ:

– Во второй половине этого сезона могут вернуть зрителей на трибуны. Если это произойдет, вы готовы к такому?

– Мы будем только рады. Ради этого и играем в футбол, чтобы люди отвлекались от своих дел, приходили на стадион и получали определенные эмоции. В каждом городе есть родная команда, которую болельщики должны поддерживать. Есть много молодежи, которая занимается в академиях и им также хочется приходить на трибуны и следить за командой, в которую они мечтают попасть. Без болельщиков, без должной поддержки футбол теряет свои эти краски. Поэтому со зрителями – это будет супер.

– На сколько будет легче или труднее играть, когда определенное количество фанов будет на трибунах?

– Это будет точно лучше, чем играть при пустых трибунах. Даже если это будет игра на выезде, где нас не будут поддерживать, то, все равно, это будет замечательно. Я считаю, что для этого и стоит возвращать зрителей, пусть и 100-200 человек. Это также будет какая-то радость для нас.

– Днепровская публика готова к возвращению на трибуны?

– Многие мне пишут, что болеют за команду, пересылают видео. Я думаю, они очень хотят прийти на стадион в родном городе. Все соскучились по этому, считаю, что они готовы. Поддержка пойдет нам только на пользу. Уже было немало матчей, когда фаны помогали нам. Заводили игроков на поле, когда игра не шла.