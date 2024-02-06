Луис ЭНРИКЕ: «Современные футболисты намного более профессиональны»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что нынешнее поколение футболистов намного профессиональнее, чем предыдущие:

«Вот уже несколько лет игроки особым образом обращаются к тренерам по физподготовке, физиотерапевтам, остеопатам и диетологам. Мне кажется, это хорошо, если у них хорошая координация с клубом.

Игроки становятся все более профессиональными. Клуб имеет четкую линию относительно того, что значит жить жизнью профессионала и иметь лучших специалистов, помогающих игрокам. Подавляющее большинство футболистов имеют личного повара дома, у них есть все преимущества.

Уже более 10 лет считаю, что все современные игроки намного более профессиональны, чем в мое время. Я бы тоже хотел иметь личного повара, физиотерапевта, но были другие времена».