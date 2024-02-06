Левый Берег подпишет капитана Нивы Тернополь
Максим Механив покинул свой родной клуб
Тернопольская «Нива» официально сообщила о прекращении сотрудничества с основным голкипером и капитаном команды Максимом Механивым.
«Нива» уже сообщила о том, следующим клубом Механива станет «Левый Берег». При этом сам клуб из Киевской области о подписнии 27-летнего голкипера пока что не сообщил.
Механив выступал за «Ниву» с 2016 года и суммарно провел за клуб 155 матчей, пройдя вместе с «Нивой» путь от аматоров до Первой лиги.
Напомним, «Нива» по итогам первой части сезона Первой лиги попала в группу «Выживание», а «Левый Берег» будет бороться за повышение в классе.
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