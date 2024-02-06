Аутсайдер АПЛ потерял на несколько месяцев лучшего бомбардира

Английский «Ноттингем Форест» столкнулся с серьезными проблемами в связи с травмой лучшего бомбардира команды Криса Вуда.

Как сообщает The Telegraph, у 32-летнего новозеландца проблемы с задней поверхностью бедра. Несмотря на то, что операции удалось избежать, на восстановление футболисту понадобится до двух месяцев.

Добавим, что Вуд в нынешнем сезоне провел 24 матча во всех турнирах за «лесников», в которых забил 9 мячей и отдал одну результативную передачу. «Ноттингем Форест» ведет борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге, опережая идущий в зоне вылета «Эвертон» на два очка.