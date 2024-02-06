Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аутсайдер АПЛ потерял на несколько месяцев лучшего бомбардира
Англия
06 февраля 2024, 16:10 |
480
0

Аутсайдер АПЛ потерял на несколько месяцев лучшего бомбардира

У Криса Вуда проблемы с задней поверхностью бедра

06 февраля 2024, 16:10 |
480
0
Аутсайдер АПЛ потерял на несколько месяцев лучшего бомбардира
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Вуд

Английский «Ноттингем Форест» столкнулся с серьезными проблемами в связи с травмой лучшего бомбардира команды Криса Вуда.

Как сообщает The Telegraph, у 32-летнего новозеландца проблемы с задней поверхностью бедра. Несмотря на то, что операции удалось избежать, на восстановление футболисту понадобится до двух месяцев.

Добавим, что Вуд в нынешнем сезоне провел 24 матча во всех турнирах за «лесников», в которых забил 9 мячей и отдал одну результативную передачу. «Ноттингем Форест» ведет борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге, опережая идущий в зоне вылета «Эвертон» на два очка.

По теме:
Экс-нападающий сборной Англии жестко раскритиковал Мудрика
Каррагер дал лестный отзыв нынешнему Арсеналу после матча с Ливерпулем
Мудрик и Ко могут не волноваться. Челси не уволит Почеттино
Ноттингем Форест травма бедра Крис Вуд Английская Премьер-лига
Источник The Telegraph
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
Другие виды | 06 февраля 2024, 06:23 0
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова

Главные новости за 5 февраля на Sport.ua

Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Бокс | 05 февраля 2024, 15:52 5
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»

Красюк считает, что Владимир Кличко еще готов вернуться в ринг

ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
Футбол | 06.02.2024, 12:20
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
Футбол | 06.02.2024, 13:25
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
В Динамо прокомментировали переход Жерсона в игравший с россиянами клуб
Футбол | 06.02.2024, 13:48
В Динамо прокомментировали переход Жерсона в игравший с россиянами клуб
В Динамо прокомментировали переход Жерсона в игравший с россиянами клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
05.02.2024, 06:10
Футбол
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
05.02.2024, 17:59 10
Футбол
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
05.02.2024, 08:29
Бокс
Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на дерби с Атлетико
Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на дерби с Атлетико
04.02.2024, 21:01 3
Футбол
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
04.02.2024, 20:55 48
Футбол
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
05.02.2024, 17:38
Футбол
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
04.02.2024, 20:28 58
Футбол
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем