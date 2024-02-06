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06 февраля 2024, 16:04 |
878
0

ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский тренер возглавил сборную Латвии

С командой будет работать Паоло Николато

06 февраля 2024, 16:04 |
878
0
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский тренер возглавил сборную Латвии
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Николато

Федерация футбола Латвии официально сообщила о назначении на пост главного тренера национальной сборной 57-летнего итальянского специалиста Паоло Николато. На этом посту он заменил Дайноса Казакевича, который был уволен в ноябре прошлого года.

Николато на протяжении большей части своей карьеры работал на молодежном уровне. В 1999 – 2014 годах он возглавлял молодежную команду «Кьево», с 2016 по 2023 годы работал с молодежными сборными Италии разных возрастных категорий: U-18, U-19, U-20 и U-21.

Единственный его опыт работы на взрослом уровне – с клубом Серии С «Лумеццане» в 2014 – 2016 годах.

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сборная Латвии по футболу
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