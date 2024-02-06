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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 15:44 |
46
0

Прометей – Ховентуд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 19:00 матч 18-го тура баскетбольного Еврокубка

06 февраля 2024, 15:44 |
46
0
Прометей – Ховентуд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
БК Прометей.

7 февраля в 19:00 БК «Прометей» (Украина) и БК «Ховентуд» (Испания) встретятся в очередном матче регулярного сезона Еврокубка.

По большому счету, для украинской команды уже завтра начинается серия плей-офф. Групповой турнир она может завершить на любой, с четвертой по шестую, позиции. При этом только 4 место даст возможность играть на своей площадке в первом раунде плей-офф. Эту позицию «титанам» гарантирует победа над титулованным испанским клубом с разницей в 7+ очков.

Украинская команда может занять 4 место и в случае победы «+4» и больше очков, однако только в том случае, если еще один конкурент команды Ронена Гинзбурга – турецкий «Бешикташ» – уступит в родных стенах «Хапоэлю Тель-Авив». Возможное поражение «Прометея» с любым счетом оставит его на 6-й позиции, после чего на стадии плей-офф придется провести выездной поединок с третьей командой группы B.

Прометей – Ховентуд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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