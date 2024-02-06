Форвард Аталанты близок к переходу в МЛС

Форвард «Аталанты» Луис Муриэль близок к переходу в клуб МЛС «Орландо Сити». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, работа над переходом приближается к заключительным стадиям. Речь идет о немедленном и полноценном трансфере.

Финансовые условия сделки не называются, но контракт Муриэля с «Аталантой» истекает в конце нынешнего сезона, трансферная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего колумбийца 6 голов и 1 ассист в 25 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.