Форвард Аталанты близок к переходу в МЛС
Луис Муриэль продолжит карьеру в «Орландо Сити»
Форвард «Аталанты» Луис Муриэль близок к переходу в клуб МЛС «Орландо Сити». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, работа над переходом приближается к заключительным стадиям. Речь идет о немедленном и полноценном трансфере.
Финансовые условия сделки не называются, но контракт Муриэля с «Аталантой» истекает в конце нынешнего сезона, трансферная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету 32-летнего колумбийца 6 голов и 1 ассист в 25 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
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