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Италия
06 февраля 2024, 14:47 |
318
0

Форвард Аталанты близок к переходу в МЛС

Луис Муриэль продолжит карьеру в «Орландо Сити»

06 февраля 2024, 14:47 |
318
0
Форвард Аталанты близок к переходу в МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Муриэль

Форвард «Аталанты» Луис Муриэль близок к переходу в клуб МЛС «Орландо Сити». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, работа над переходом приближается к заключительным стадиям. Речь идет о немедленном и полноценном трансфере.

Финансовые условия сделки не называются, но контракт Муриэля с «Аталантой» истекает в конце нынешнего сезона, трансферная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего колумбийца 6 голов и 1 ассист в 25 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

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Луис Муриэль Орландо Сити Аталанта трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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