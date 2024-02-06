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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 14:33 | Обновлено 06 февраля 2024, 14:41
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ЦУКАНОВ: «Это была мечта – находиться и играть в первой команде Шахтера»

Молодой полузащитник «горняков» – о подписании нового контракта, адаптации и доверии Марино Пушича

06 февраля 2024, 14:33 | Обновлено 06 февраля 2024, 14:41
349
0
ЦУКАНОВ: «Это была мечта – находиться и играть в первой команде Шахтера»
ФК Шахтар. Виктор Цуканов

18-летний полузащитник «Шахтера» Виктор Цуканов поделился эмоциями после подписания нового контракта с «горняками»

– Виктор, ты подписал новый контракт с «Шахтером». Какие мнения на этот счет и что это для тебя означает?
– Очень приятно и неожиданно, учитывая, что подписал контракт летом – и уже получил предложение нового контракта.

– Волновался в момент подписания?
– Да, волновался, не знал, что делать.

– Кто и как тебя поздравил? Расскажи, как поздравили друзья и близкие?
– Большинство игроков команды подошли ко мне с поздравлениями и пожеланиями. Мои друзья тоже поздравили, а родители сказали, что гордятся мной.

– Что именно говорили родители?
– Отец сказал, что не зря работали для этого, но предстоит много работы.

– В 16 лет ты дебютировал за «Шахтер» U19, а сейчас получил шанс быть игроком первой команды. Как оцениваешь свой прогресс?
– Для меня это большой прогресс, поскольку через два года я нахожусь на сборах с первой командой благодаря усердному труду и желанию играть.

– У тебя уже прошел период адаптации? Как сейчас чувствуешь себя в коллективе?
– Считаю, что уже адаптировался в команде. Партнеры относятся ко мне очень хорошо, и я со всеми общаюсь без проблем.

- Насколько сильно доверие главного тренера? Ведь со стороны видно, что он очень тепло относится к тебе.
– Тренер очень хорошо ко мне относится, мне приятно. Понимаю, что доверие нужно оправдать, потому работаю над этим каждый день.

– Что говорят взрослые игроки? Может быть, что-то подсказывают в тренировочном процессе?
– Партнеры постоянно подходят ко мне после или между тренировками, чтобы дать совет и указать на ошибки, которые следует исправить.

– Ты демонстрируешь отличную результативность на сборах. Как тебе это удается?
– Не обошлось без футбольного фарта, в некоторых голах мне повезло. Однако считаю, что если бы я не приложил достаточные усилия в определенных эпизодах, то не забил бы, поэтому это тоже моя заслуга.

– Что для тебя означает «Шахтер»?
– Это большая семья. С детства болею за «Шахтер», а с 13 лет являюсь частью этого клуба. Это была моя мечта – находиться и играть в первой команде.

– Болельщики тебя очень поддерживают. Писали тебе что-нибудь лично?
– Да, после интервью мне очень многое пишут, что верят в меня и желают успехов. Спасибо искренне, я читаю все комментарии, мне приятно. Надеюсь, не разочарую вас в будущем и дальше буду забивать голы.

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Виктор Цуканов Шахтер Донецк продление контракта учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Шахтер Донецк
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