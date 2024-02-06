Готовность на Марсель. Шахтер назвал соперников на заключительные спаринги

Донецкий «Шахтер» завершит зимние учебно-тренировочные сборы двумя контрольными матчами, которые пройдут в четверг, 8 февраля.

Как сообщает официальный сайт «оранжево-черных», в первой половине дня (начало – в 12:00 по киевскому времени) «горняки» встретятся с чемпионом Туркменистана «Аркадагом», а после обеда (в 16:30) сойдутся с польской «Лехией».

Напомним, «Шахтер» первым из украинских клубов возобновит вторую часть сезона-2023/2024 – 15 февраля подопечные Марино Пушича сыграют в Гамбурге поединок 1/16 финала Лиги Европы против французского «Марселя».