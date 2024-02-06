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  4. Готовность на Марсель. Шахтер назвал соперников на заключительные спаринги
Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 14:11 |
123
0

Готовность на Марсель. Шахтер назвал соперников на заключительные спаринги

«Горняки» проведут две игры в один день

06 февраля 2024, 14:11 |
123
0
Готовность на Марсель. Шахтер назвал соперников на заключительные спаринги
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» завершит зимние учебно-тренировочные сборы двумя контрольными матчами, которые пройдут в четверг, 8 февраля.

Как сообщает официальный сайт «оранжево-черных», в первой половине дня (начало – в 12:00 по киевскому времени) «горняки» встретятся с чемпионом Туркменистана «Аркадагом», а после обеда (в 16:30) сойдутся с польской «Лехией».

Напомним, «Шахтер» первым из украинских клубов возобновит вторую часть сезона-2023/2024 – 15 февраля подопечные Марино Пушича сыграют в Гамбурге поединок 1/16 финала Лиги Европы против французского «Марселя».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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