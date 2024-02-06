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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 14:14 |
149
0

Бразильский новичок Полесья рассказал, что его сын будет украинцем

С Таллесом Костой в Житомир приедет его беременная жена

06 февраля 2024, 14:14 |
149
0
Бразильский новичок Полесья рассказал, что его сын будет украинцем
ФК Полесье. Таллес Коста

Бразильский новичок житомирского «Полесья» Таллес Коста рассказал, что его сын будет украинцем.

– Кто переедет в Украину вместе с тобой, семья? Познакомь нас с твоим ближайшим окружением?

– Как раз сейчас занимаемся вопросом переезда в Украину моей жены и тещи. Открою вам тайну: мы приедем не только в таком составе – он скоро увеличится, потому что мы с женой ждем первенца. Могу даже сказать, как собираемся назвать нашего сыночка – Давид. С большой уверенностью могу сказать, что если он не станет игроком – то болельщиком «Полесья» станет сто процентов. Вы знаете, кого-то присутствие родных может отвлекать от работы, но я по характеру такой человек, которому необходима поддержка. Поэтому мы решили, что они будут со мной. Иногда будут приезжать мои родители. Жилье в Украине мы уже подобрали.

– Давид родится в Украине?

– Да.

– Так в вашей семье теперь будет первый украинец?

– Да.

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Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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