Леся Цуренко – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Абу-Даби
6 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
В первом раунде украинка сразится против Людмилы Самсоновой (№15 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Уотсон – Кудерметова. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Ангелиной Калининой (№32 WTA) или Лючией Бронцетти (№53 WTA).
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