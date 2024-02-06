Леся Цуренко – Людмила Самсонова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде украинка сразится против Людмилы Самсоновой (№15 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Уотсон – Кудерметова. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Ангелиной Калининой (№32 WTA) или Лючией Бронцетти (№53 WTA).

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