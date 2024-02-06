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  4. Леся Цуренко – Людмила Самсонова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 февраля 2024, 13:50 |
450
0

Леся Цуренко – Людмила Самсонова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Абу-Даби

06 февраля 2024, 13:50 |
450
0
Леся Цуренко – Людмила Самсонова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

6 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде украинка сразится против Людмилы Самсоновой (№15 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Уотсон – Кудерметова. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Ангелиной Калининой (№32 WTA) или Лючией Бронцетти (№53 WTA).

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смотреть онлайн WTA Абу-Даби Леся Цуренко Людмила Самсонова
Источник Sport.ua
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