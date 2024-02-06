Скончался легендарный голкипер мадридского Реала
Ушел в вечность Мигель Анхель Гонсалес
Мадридский «Реал» сообщил о смерти выдающегося голкипера команды Мигеля Анхеля Гонсалеса, или просто Мигеля Анхеля.
Он умер на 77-м году жизни. О причинах смерти ничего не сообщается.
Мигель Анхель носил футболку «Реала» 18 сезонов – с 1968 по 1986. За это время он выиграл с командой два Кубка УЕФА, 8 чемпионских трофеев испанской лиги, 5 Кубков Испании и один Кубок лиги. В сезоне-1975/1976 Мигель Анхель стал обладателем Трофея Заморы.
Кроме этого, Мигель Анхель 18 раз выступал за сборную Испании. Он был в составе испанской команды на двух чемпионатах мира: в Аргентине в 1978-м и в Испании в 1982-м.
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