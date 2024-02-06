Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде украинка сразится против Лючии Бронцетти из Италии (№53 WTA), которая сыграет в основе в статусе лаки-лузера после снятия Паулы Бадосы. Встреча состоится 4-м запуском на корте №1 после матча Бабош/Звонарева – Боузкова/Соррибес Тормо. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Лесей Цуренко (№37 WTA) или Людмилой Самсоновой (№15 WTA).

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