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WTA
06 февраля 2024, 13:05 | Обновлено 06 февраля 2024, 13:06
221
0

Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Абу-Даби

06 февраля 2024, 13:05 | Обновлено 06 февраля 2024, 13:06
221
0
Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

6 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде украинка сразится против Лючии Бронцетти из Италии (№53 WTA), которая сыграет в основе в статусе лаки-лузера после снятия Паулы Бадосы. Встреча состоится 4-м запуском на корте №1 после матча Бабош/Звонарева – Боузкова/Соррибес Тормо. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Лесей Цуренко (№37 WTA) или Людмилой Самсоновой (№15 WTA).

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Источник Sport.ua
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