Источник: Челси пока не планирует увольнять Почеттино

Лондонский «Челси» пока не планирует увольнять аргентинского главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает авторитетное британское издание The Athletic.

По информации источника, работу 51-летнего специалиста планируют оценить в конце сезона 2023/24. До завершения кампании Маурисио могут уволить только в случае значительного ухудшения командных результатов.

В этом сезоне «Челси» провел 23 матча в Английской Премьер-лиге, получив 31 очко. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице.

Маурисио Почеттино возглавил лондонский клуб летом 2023 года и подписал контракт до завершения сезона 2024/25 с возможностью пролонгации еще на 1 год.

Ранее сообщалось, что в случае увольнения Маурисио Почеттино «Челси» будет вынужден выплатить ему и его тренерскому штабу компенсацию в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.