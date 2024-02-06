Источник: Челси пока не планирует увольнять Почеттино
Работу аргентинского специалиста должны оценить в конце сезона
Лондонский «Челси» пока не планирует увольнять аргентинского главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает авторитетное британское издание The Athletic.
По информации источника, работу 51-летнего специалиста планируют оценить в конце сезона 2023/24. До завершения кампании Маурисио могут уволить только в случае значительного ухудшения командных результатов.
В этом сезоне «Челси» провел 23 матча в Английской Премьер-лиге, получив 31 очко. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице.
Маурисио Почеттино возглавил лондонский клуб летом 2023 года и подписал контракт до завершения сезона 2024/25 с возможностью пролонгации еще на 1 год.
Ранее сообщалось, что в случае увольнения Маурисио Почеттино «Челси» будет вынужден выплатить ему и его тренерскому штабу компенсацию в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.
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