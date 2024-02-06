БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лучше учиться на чужих ошибках»

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный прокомментировал результат товарищеского матча против «Левадии» (2:2).

– Даниил, как прокомментируешь игру?

– Большое спасибо сопернику за спарринг. Игра получилась довольно интенсивной. Первые 5-7 минут они почти ничего не давали нам сделать, прессинговали. Но потом мы перехватили инициативу, забили два гола. Обидно, конечно, что пропустили дважды: с пенальти и в конце курьезный мяч.

– Этот спарринг можно занести «Кривбассу» в актив?

– Каждый матч – это какой-то позитив, ведь на ошибках учатся. Но лучше учиться на чужих ошибках (улыбается). Надо двигаться дальше, анализировать, что не получается и исправляться.

– В первом тайме наша команда не реализовала много моментов. Реализация пока хромает?

– Немножко есть такое. Моментов хватало, надо было забивать больше. Моменты есть и это хорошо. Уверен, в дальнейшем ребята только улучшат процент их реализации.

– Как чувствуешь, команда приближается к тем кондициям, которых требуют тренеры?

– Да. Мы понимаем, чего тренеры от нас хотят. Работаем дальше, все будет хорошо.