БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лучше учиться на чужих ошибках»
Защитник «Кривбасса» прокомментировал результат матча с «Левадией»
Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный прокомментировал результат товарищеского матча против «Левадии» (2:2).
– Даниил, как прокомментируешь игру?
– Большое спасибо сопернику за спарринг. Игра получилась довольно интенсивной. Первые 5-7 минут они почти ничего не давали нам сделать, прессинговали. Но потом мы перехватили инициативу, забили два гола. Обидно, конечно, что пропустили дважды: с пенальти и в конце курьезный мяч.
– Этот спарринг можно занести «Кривбассу» в актив?
– Каждый матч – это какой-то позитив, ведь на ошибках учатся. Но лучше учиться на чужих ошибках (улыбается). Надо двигаться дальше, анализировать, что не получается и исправляться.
– В первом тайме наша команда не реализовала много моментов. Реализация пока хромает?
– Немножко есть такое. Моментов хватало, надо было забивать больше. Моменты есть и это хорошо. Уверен, в дальнейшем ребята только улучшат процент их реализации.
– Как чувствуешь, команда приближается к тем кондициям, которых требуют тренеры?
– Да. Мы понимаем, чего тренеры от нас хотят. Работаем дальше, все будет хорошо.
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