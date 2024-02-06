Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лучше учиться на чужих ошибках»
Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 12:27 |
61
0

БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лучше учиться на чужих ошибках»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал результат матча с «Левадией»

06 февраля 2024, 12:27 |
61
0
БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лучше учиться на чужих ошибках»
dynamo.kiev.ua. Даниил Бескоровайный

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный прокомментировал результат товарищеского матча против «Левадии» (2:2).

– Даниил, как прокомментируешь игру?

– Большое спасибо сопернику за спарринг. Игра получилась довольно интенсивной. Первые 5-7 минут они почти ничего не давали нам сделать, прессинговали. Но потом мы перехватили инициативу, забили два гола. Обидно, конечно, что пропустили дважды: с пенальти и в конце курьезный мяч.

– Этот спарринг можно занести «Кривбассу» в актив?

– Каждый матч – это какой-то позитив, ведь на ошибках учатся. Но лучше учиться на чужих ошибках (улыбается). Надо двигаться дальше, анализировать, что не получается и исправляться.

– В первом тайме наша команда не реализовала много моментов. Реализация пока хромает?

– Немножко есть такое. Моментов хватало, надо было забивать больше. Моменты есть и это хорошо. Уверен, в дальнейшем ребята только улучшат процент их реализации.

– Как чувствуешь, команда приближается к тем кондициям, которых требуют тренеры?

– Да. Мы понимаем, чего тренеры от нас хотят. Работаем дальше, все будет хорошо.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал экс-игрока Металлиста и Кривбасса
Кривбасс – Брентфорд-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Названы зарплаты в клубах УПЛ, претендующих на еврокубки
Даниил Бескоровайный товарищеские матчи Левадия Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
Другие виды | 06 февраля 2024, 06:23 0
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова

Главные новости за 5 февраля на Sport.ua

ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
Футбол | 06 февраля 2024, 12:20 3
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье

Анастасия эффектно прорекламировала один из онлайн-магазинов

Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Футбол | 05.02.2024, 16:33
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Источник: Челси пока не планирует увольнять Почеттино
Футбол | 06.02.2024, 12:45
Источник: Челси пока не планирует увольнять Почеттино
Источник: Челси пока не планирует увольнять Почеттино
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Бокс | 05.02.2024, 15:52
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
05.02.2024, 07:00
Теннис
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
05.02.2024, 17:38
Футбол
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
04.02.2024, 08:50 2
Футбол
Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце
Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце
04.02.2024, 16:32 1
Теннис
Усик признался, когда поверит в проведение боя с Фьюри
Усик признался, когда поверит в проведение боя с Фьюри
04.02.2024, 09:32 1
Бокс
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
04.02.2024, 21:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем