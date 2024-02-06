«Упрямый, делает свое». Тренер поделился опытом работы с Мудриком
Вячеслав Богоделов раскритиковал раннюю версию вингера «Челси»
Бывший вратарь Вячеслав Богоделов, который ныне работает тренером, поделился опытом работы с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком:
«Вместе с Трубиным вызывался Михаил Мудрик. Этот хватал мяч в центре поля и начинал рисовать свои узоры, пока его кто-то не гупнет. Мы получали штрафной в центре, который нам нафиг не нужен. Кузнецов чувствовал, что Мудрик хороший футболист, но я не думал, что он будет играть в таком клубе. Все говорят: «Миша, обыгрывай перед штрафной площадкой, там нам нужны штрафные». А он упрямый и делает свое».
Ранее Вячеслав Богоделов рассказал о первых впечатлениях от игры юного Анатолия Трубина.
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