Сапуга выехал на обследование в Варшаву
Решается вопрос с операцией колена
Как стало известно Sport.ua, капитан «Руха» Марко Сапуга уже прибыл в столицу Польши - Варшаву, где ему сделают операцию по реконструкции крестообразной связки.
По информации нашего источника, сегодня, 6 февраля, львовянин пройдет обследование, после которого хирург Роберт Шмигельский и определится со сроками операции.
Кстати, Сапуга приехал в Варшаву не только с руководителем медицинской службы ФК «Рух» Юрием Полигасом, а и со своим одноклубником Денисом Слюсарем. В конце прошлого года защитнику львовян в этой же клинике была сделана операция на приводящей мышце. Сейчас польские врачи хотят иметь полную информацию о том, как идет у игрока восстановительный процесс.
Напомним, Марко Сапуга был травмирован в одном из последних спаррингов «Руха» на сборе в Словении.
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