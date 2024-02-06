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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 11:33 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:36
432
0

Сапуга выехал на обследование в Варшаву

Решается вопрос с операцией колена

06 февраля 2024, 11:33 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:36
432
0
Сапуга выехал на обследование в Варшаву
ФК Рух Львов. Марко Сапуга

Как стало известно Sport.ua, капитан «Руха» Марко Сапуга уже прибыл в столицу Польши - Варшаву, где ему сделают операцию по реконструкции крестообразной связки.

По информации нашего источника, сегодня, 6 февраля, львовянин пройдет обследование, после которого хирург Роберт Шмигельский и определится со сроками операции.

Кстати, Сапуга приехал в Варшаву не только с руководителем медицинской службы ФК «Рух» Юрием Полигасом, а и со своим одноклубником Денисом Слюсарем. В конце прошлого года защитнику львовян в этой же клинике была сделана операция на приводящей мышце. Сейчас польские врачи хотят иметь полную информацию о том, как идет у игрока восстановительный процесс.

Напомним, Марко Сапуга был травмирован в одном из последних спаррингов «Руха» на сборе в Словении.

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Марко Сапуга Рух Львов травма операция на колене Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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