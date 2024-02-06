ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Ноттингем Форест перешел в Бешикташ

Центральный защитник английского «Ноттингем Форест» Джо Уоролл продолжит карьеру в чемпионате Турции.

27-летний уроженец Ноттингема подписал контракт с турецким «Бешикташем», за который будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона, после чего «стамбульские орлы» будут иметь право выкупить полноценный контракт футболиста.

Отметим, что Уоролл выступал за «Ноттингем Форест» с сезона-2019/2020, вернувшись в команду после года выступлений за шотландский «Рейнджерс». В нынешнем сезоне в составе «лесников» защитник провел 9 матчей во всех турнирах (в большинстве из них выполнял роль капитана) и результативными действиями не отметился.