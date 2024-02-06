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06 февраля 2024, 10:43 |
210
0

Источник: Качараба вскоре пройдет медосмотр в словацком клубе

Экс-защитник сборной Украины подпишет контракт с ДАК 1904

06 февраля 2024, 10:43 |
210
0
Источник: Качараба вскоре пройдет медосмотр в словацком клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 февраля 2024 года, украинский защитник пражской «Славии» Тарас Качараба пройдет медосмотр в словацком ДАК 1904 Дунайска Стреда. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, сразу после медицинских тестов 29-летний футболист будет официально представлен как игрок ДАК 1904. Игрок подпишет с клубом контракт, который будет действовать следующие 2.5 года.

В этом сезоне Тарас Качараба провел лишь 2 матча (оба по 90 минут) за «Славию», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Напомним, Тарас является экс-игроком национальной сборной Украины. В его активе 3 матча в сине-желтой футболке.

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ДАК 1904 Дунайска Стреда трансферы чемпионат Чехии по футболу Славия Прага Тарас Качараба чемпионат Словакии по футболу ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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