Источник: Качараба вскоре пройдет медосмотр в словацком клубе

Сегодня, 6 февраля 2024 года, украинский защитник пражской «Славии» Тарас Качараба пройдет медосмотр в словацком ДАК 1904 Дунайска Стреда. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, сразу после медицинских тестов 29-летний футболист будет официально представлен как игрок ДАК 1904. Игрок подпишет с клубом контракт, который будет действовать следующие 2.5 года.

В этом сезоне Тарас Качараба провел лишь 2 матча (оба по 90 минут) за «Славию», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Напомним, Тарас является экс-игроком национальной сборной Украины. В его активе 3 матча в сине-желтой футболке.