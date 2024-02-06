ФОТО. Сэр Алекс Фергюсон побаловал себя дорогущим подарком

Легендарный экс-тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон побаловал себя дорогущим подарком.

82-летний шотландец станет счастливым обладателем самой дорогой скаковой лошади, когда-либо проданной на открытом аукционе. 6-летний барьерист Колдуэлл Поттер был оценен в 633 тысячи фунтов и отправится на ипподром тренера Пола Николлса в Дитчите.

Отметим, что предыдущий рекордный гонорар, уплаченный за лошадь на открытом аукционе, составлял 620 тысяч фунтов, когда жеребец Интерконнектед был куплен Дарреном Йейтсом в 2019 году.

Добавим, что Фергюсон давно является поклонником скачек, а по окончании карьеры тренера полностью посвятил себя любимому делу. Его лошади неоднократно побеждали на крупных турнирах.