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Англия
06 февраля 2024, 10:28 | Обновлено 06 февраля 2024, 10:29
836
0

ФОТО. Сэр Алекс Фергюсон побаловал себя дорогущим подарком

После завершения карьеры тренера шотландец полностью посвятил себя лошадиным скачкам

06 февраля 2024, 10:28 | Обновлено 06 февраля 2024, 10:29
836
0
ФОТО. Сэр Алекс Фергюсон побаловал себя дорогущим подарком
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный экс-тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон побаловал себя дорогущим подарком.

82-летний шотландец станет счастливым обладателем самой дорогой скаковой лошади, когда-либо проданной на открытом аукционе. 6-летний барьерист Колдуэлл Поттер был оценен в 633 тысячи фунтов и отправится на ипподром тренера Пола Николлса в Дитчите.

Отметим, что предыдущий рекордный гонорар, уплаченный за лошадь на открытом аукционе, составлял 620 тысяч фунтов, когда жеребец Интерконнектед был куплен Дарреном Йейтсом в 2019 году.

Добавим, что Фергюсон давно является поклонником скачек, а по окончании карьеры тренера полностью посвятил себя любимому делу. Его лошади неоднократно побеждали на крупных турнирах.

Лошадь Колдуэлл Поттер

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Алекс Фергюсон lifestyle Манчестер Юнайтед аукцион
Источник Sport.ua
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