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06 февраля 2024, 10:13 |
351
0

Это`О не дали уйти в отставку с должности президента камерунской федерации

Экс-футболист призывал сделать то же самое и членов исполкома

06 февраля 2024, 10:13 |
351
0
Это`О не дали уйти в отставку с должности президента камерунской федерации
AP. Самюэль Это'О

Бывший форвард «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это′О в понедельник подал в отставку с поста президента Камерунской федерации футбола (CFF), но исполком отклонил его прошение, сообщает AP.

Исполнительный комитет накануне провел заседание с целью оценить выступление сборной Камеруна на Кубке африканских наций. Встреча началась с того, что Это′О сообщил о желании уйти в отставку и предложил сделать то же самое остальным членам исполкома.

«Члены исполнительного комитета решили сохранить свои нынешние мандаты и, таким образом, единогласно отклонили отставку президента, тем самым подтвердив свою уверенность в том, что он продожит восстанавливать и развивать камерунский футбол на всех уровнях, как предусмотрено в его плане, принятом на выборном общем собрании 11 декабря 2021 года», — говорится в заявлении CFF.

Напомним, что сборная Камеруна на проходящем в Кот-д'Ивуаре Кубке Африки вылетела на стадии 1/8 финaла, потерпев поражение от Нигерии – 0:2.

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Самюэль Это'о отставка Кубок африканских наций 2023 сборная Камеруна по футболу
Источник Associated Press
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