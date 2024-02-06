Это`О не дали уйти в отставку с должности президента камерунской федерации

Бывший форвард «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это′О в понедельник подал в отставку с поста президента Камерунской федерации футбола (CFF), но исполком отклонил его прошение, сообщает AP.

Исполнительный комитет накануне провел заседание с целью оценить выступление сборной Камеруна на Кубке африканских наций. Встреча началась с того, что Это′О сообщил о желании уйти в отставку и предложил сделать то же самое остальным членам исполкома.

«Члены исполнительного комитета решили сохранить свои нынешние мандаты и, таким образом, единогласно отклонили отставку президента, тем самым подтвердив свою уверенность в том, что он продожит восстанавливать и развивать камерунский футбол на всех уровнях, как предусмотрено в его плане, принятом на выборном общем собрании 11 декабря 2021 года», — говорится в заявлении CFF.

Напомним, что сборная Камеруна на проходящем в Кот-д'Ивуаре Кубке Африки вылетела на стадии 1/8 финaла, потерпев поражение от Нигерии – 0:2.