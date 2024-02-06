Киченок / Данилина – Хаддад Майя / Стефани. Смотреть онлайн LIVE трансляция

6 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок стартует в парном разряде на хардовом турнире серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В 1-м раунде украинка и ее напарница Анна Данилина (Казахстан) сыграют против бразильского дуэта Беатрис Хаддад Майя / Луиза Стефани, который посеян под вторым номером. Время начала встречи – 09:10 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча в 1/4 финала встретятся с тандемом Доулхайд / Кравчик.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.