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  4. Киченок / Данилина – Хаддад Майя / Стефани. Смотреть онлайн LIVE трансляция
WTA
06 февраля 2024, 09:15 |
555
0

Киченок / Данилина – Хаддад Майя / Стефани. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного турнира в Абу-Даби

06 февраля 2024, 09:15 |
555
0
Киченок / Данилина – Хаддад Майя / Стефани. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок и Анна Данилина

6 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок стартует в парном разряде на хардовом турнире серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В 1-м раунде украинка и ее напарница Анна Данилина (Казахстан) сыграют против бразильского дуэта Беатрис Хаддад Майя / Луиза Стефани, который посеян под вторым номером. Время начала встречи – 09:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча в 1/4 финала встретятся с тандемом Доулхайд / Кравчик.

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Луиза Стефани Беатрис Хаддад Майя Надежда Киченок смотреть онлайн Анна Данилина WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
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