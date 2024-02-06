Киченок / Данилина – Хаддад Майя / Стефани. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного турнира в Абу-Даби
6 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок стартует в парном разряде на хардовом турнире серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
В 1-м раунде украинка и ее напарница Анна Данилина (Казахстан) сыграют против бразильского дуэта Беатрис Хаддад Майя / Луиза Стефани, который посеян под вторым номером. Время начала встречи – 09:10 по Киеву.
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Победительницы матча в 1/4 финала встретятся с тандемом Доулхайд / Кравчик.
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