Другие новости06 февраля 2024, 07:12 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 февраля
Важные события во всех видах спорта
06 февраля 2024, 07:12 |
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Во вторник, 6 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Ковентри Сити – Шеффилд Уэнсдей
21:45 Саутгемптон – Уотфорд
22:00 Мальорка – Реал Сосьедад
ТЕННИС
14:00 Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти
15:30 Леся Цуренко – Людмила Самсонова
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