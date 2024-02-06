ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 февраля

Во вторник, 6 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Ковентри Сити – Шеффилд Уэнсдей

1.58 – 4.35 – 5.45

21:45 Саутгемптон – Уотфорд

1.59 – 4.45 – 5.10

22:00 Мальорка – Реал Сосьедад

3.55 – 2.91 – 2.37

ТЕННИС

14:00 Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти

1.98 – 1.93

15:30 Леся Цуренко – Людмила Самсонова

2.26 – 1.65