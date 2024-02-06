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06 февраля 2024, 07:12 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 февраля

Важные события во всех видах спорта

06 февраля 2024, 07:12 |
51
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Ковентри Сити – Шеффилд Уэнсдей

Favbet 1.58 – 4.35 – 5.45

21:45 Саутгемптон – Уотфорд

Favbet 1.59 – 4.45 – 5.10

22:00 Мальорка – Реал Сосьедад

Favbet 3.55 – 2.91 – 2.37

ТЕННИС

14:00 Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти

Favbet 1.98 – 1.93

15:30 Леся Цуренко – Людмила Самсонова

Favbet 2.26 – 1.65

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Источник Sport.ua
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