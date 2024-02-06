ВИДЕО. Динамо U-19 переиграло сборную Кыргизстана U-20
Юношеская команда киевлян провела товарищеский матч
Юниорская команда киевского «Динамо» провела товарищеский матч со сборной Кыргызстана U-20. Игра закончилась победой подопечных Игоря Косюка со счётом 4:1. Голы забивали Кремчанин (дважды), Белый и Гусев.
Контрольный матч
«Динамо» U19 – сборная Кыргызстана U20 – 4:1
Голы: Кремчанин (23, 60), Белый (29), Гусев (81) – Эмреков (47).
Динамо: Гудыменко, Сизонюк, Захарченко, Рыбак, Котуха, Озимай, Осипенко, Белый, Кремчанин, Маткевич, Лобко.
На замену выходили: Киблицкий, Балаба, Герич, Гусев, Калин, Люсин, Янчишин, Редушко.
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