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06 февраля 2024, 05:00 | Обновлено 06 февраля 2024, 05:22
188
0

ВИДЕО. Динамо U-19 переиграло сборную Кыргизстана U-20

Юношеская команда киевлян провела товарищеский матч

06 февраля 2024, 05:00 | Обновлено 06 февраля 2024, 05:22
188
0
ВИДЕО. Динамо U-19 переиграло сборную Кыргизстана U-20
Динамо Киев

​Юниорская команда киевского «Динамо» провела товарищеский матч со сборной Кыргызстана U-20. Игра закончилась победой подопечных Игоря Косюка со счётом 4:1. Голы забивали Кремчанин (дважды), Белый и Гусев.

Контрольный матч

«Динамо» U19 – сборная Кыргызстана U20 – 4:1

Голы: Кремчанин (23, 60), Белый (29), Гусев (81) – Эмреков (47).

Динамо: Гудыменко, Сизонюк, Захарченко, Рыбак, Котуха, Озимай, Осипенко, Белый, Кремчанин, Маткевич, Лобко.

На замену выходили: Киблицкий, Балаба, Герич, Гусев, Калин, Люсин, Янчишин, Редушко.

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Динамо Киев U-19 товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник ФК Динамо Киев
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