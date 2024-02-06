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Молодежные турниры
06 февраля 2024, 03:00 | Обновлено 06 февраля 2024, 03:46
56
0

ВИДЕО. Юниоры Днепра-1 провели спарринг против обладателя Кубка области

Игра закончилась со счетом 5:2

06 февраля 2024, 03:00 | Обновлено 06 февраля 2024, 03:46
56
0
ВИДЕО. Юниоры Днепра-1 провели спарринг против обладателя Кубка области
Скриншот с видео

Молодежная команда «Днепра-1» провела товарищеский матч против любительской команды «Авангард» (Лозовая), являющейся обладателем Кубка Харьковской области. Харьков тренирует известный тренер Игорь Рахаев, который в свое время был помощником Мирона Маркевича в харьковском «Металлисте», а позже и сам возглавлял команду.

Игра для «Днепра-1» стала первой в межсезонье и закончилась со счетом 5:2 в пользу днепрян.

Манеж. НТВ «Днепр».

СК «Днепр-1» U-19 – «Авангард» (Лозовая) 5:2 (2:2)

«Днепр-1»: 1 тайм: Макаренко, Крайник, Гаража, игрок на просмотре, Пиддубный, Коваленко, Хан, Цымбал, Боднар, Гребенюк (кап), Пличко. 2 тайм: Кожушко, Цимбалистый, Стефанишин, Дикий, Сайчишин, игрок на просмотре, Бурда, Давиденко, Халилов, Тряско, Шолупец.

Голы: Гребенюк (14), 1:1 (17), 1:2 (19), Пличко (25), Давыденко (60, 70), Шолупец (89).

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Днепр-1 U-19 Авангард Лозовая товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник СК Днепр-1
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