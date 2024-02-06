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Чемпионат Нидерландов
Витесс
04.02.2024 13:15 – FT 0 : 2
Гоу Эхед Иглс
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Нидерланды
06 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 06 февраля 2024, 02:32
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0

Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд продлил неудачную серию АЗ Алкмаар

Состоялись четыре матча чемпионата Нидерландов

06 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 06 февраля 2024, 02:32
60
0
Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд продлил неудачную серию АЗ Алкмаар
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились четыре матча чемпионата Нидерландов. В центральном из них встречались «АЗ Алкмаар» и «Фейеноорд», гости одержали минимальную победу. Таким образом, безвыигрышная серия «АЗ Алкмаар» составляет уже пять матчей – в последний раз команда побеждала еще 9 декабря прошлого года.

Чемпионат Нидерландов 20 тур

АЗ Алкмаар – Фейеноорд – 0:1

Гол: Виффер, 6

Витесс – Гоу Эхед Иглс – 0:2

Голы: Эдвардссен, 37, Бреум, 90+5

Утрехт – Волендам – 4:2

Голы: Тейлор Бут, 38, 57, 85, Виргевер, 45 – Зак Бут, 9, Флинт, 54

Спарта Роттердам – Зволле – 0:2

Голы: Лам, 26, ван дер Берг, 70

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Фейеноорд АЗ Алкмаар Витесс Гоу Эхед Иглс Утрехт Волендам Спарта Роттердам Зволле чемпионат Нидерландов по футболу
Источник Sport.ua
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