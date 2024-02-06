Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд продлил неудачную серию АЗ Алкмаар
Состоялись четыре матча чемпионата Нидерландов
Закончились четыре матча чемпионата Нидерландов. В центральном из них встречались «АЗ Алкмаар» и «Фейеноорд», гости одержали минимальную победу. Таким образом, безвыигрышная серия «АЗ Алкмаар» составляет уже пять матчей – в последний раз команда побеждала еще 9 декабря прошлого года.
Чемпионат Нидерландов 20 тур
АЗ Алкмаар – Фейеноорд – 0:1
Гол: Виффер, 6
Витесс – Гоу Эхед Иглс – 0:2
Голы: Эдвардссен, 37, Бреум, 90+5
Утрехт – Волендам – 4:2
Голы: Тейлор Бут, 38, 57, 85, Виргевер, 45 – Зак Бут, 9, Флинт, 54
Спарта Роттердам – Зволле – 0:2
Голы: Лам, 26, ван дер Берг, 70
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