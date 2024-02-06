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Чемпионат Бельгии
Андерлехт
04.02.2024 19:30 – FT 1 : 0
Гент
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Бельгия
06 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 06 февраля 2024, 01:50
16
0

Чемпионат Бельгии. Брюгге уступил Антверпену, Андерлехт переиграл Гент

Состоялись матчи 24 тура местного первенства

06 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 06 февраля 2024, 01:50
16
0
Чемпионат Бельгии. Брюгге уступил Антверпену, Андерлехт переиграл Гент
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 февраля, состоялось четыре матча чемпионата Бельгии по футболу. Среди результатов стоит отметить победу недавнего соперника донецкого «Шахтера» – «Антверпена» – над «Брюгге» в конце матча, а также минимальную викторию «Андерлехта» и разгром в матче «Серкль Брюгге» против «Сент-Трюйдена».

Чемпионат Бельгии. 24 тур

Антверпен – Брюгге – 2:1

Голы: Корбани, 86, Ондрейка, 90+9 – де Кейпер, 54

Эйпен – Мехелен – 0:1

Гол: Фулон, 64

Андерлехт – Гент – 1:0

Гол: Драйер, 45+1, пен

Серкль Брюгге – Сент-Трюйден – 4:1

Голы: Данке, 10, 54, Минда, 42, Олаигбе, 67 – Барнс, 90+7

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Источник Sport.ua
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