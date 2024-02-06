Чемпионат Бельгии. Брюгге уступил Антверпену, Андерлехт переиграл Гент
Состоялись матчи 24 тура местного первенства
В воскресенье, 4 февраля, состоялось четыре матча чемпионата Бельгии по футболу. Среди результатов стоит отметить победу недавнего соперника донецкого «Шахтера» – «Антверпена» – над «Брюгге» в конце матча, а также минимальную викторию «Андерлехта» и разгром в матче «Серкль Брюгге» против «Сент-Трюйдена».
Чемпионат Бельгии. 24 тур
Антверпен – Брюгге – 2:1
Голы: Корбани, 86, Ондрейка, 90+9 – де Кейпер, 54
Эйпен – Мехелен – 0:1
Гол: Фулон, 64
Андерлехт – Гент – 1:0
Гол: Драйер, 45+1, пен
Серкль Брюгге – Сент-Трюйден – 4:1
Голы: Данке, 10, 54, Минда, 42, Олаигбе, 67 – Барнс, 90+7
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