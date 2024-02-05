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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 22:29 | Обновлено 05 февраля 2024, 22:42
58
0

КОВАЛЬ: «Игроки Зари получили нагрузку, а теперь – небольшой отдых»

Главный тренер луганской команды рассказал о первой части сборов в Турции

05 февраля 2024, 22:29 | Обновлено 05 февраля 2024, 22:42
58
0
КОВАЛЬ: «Игроки Зари получили нагрузку, а теперь – небольшой отдых»
ФК Заря Луганск. Юрий Коваль

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал о первой части сборов в Турции и потенциальных новичках:

– Заканчивался первый этап подготовительного периода. Было желание сыграть двумя составами по 90 минут, не производя замен. Надо было ощутить физическую нагрузку, а прежде всего – психологическую, умение терпеть и бороться. Вторые таймы соперники владели инициативой. Умение работать против мяча, отдаваться по полной – это говорит о том, что мы достигли не только физических качеств, но и моральных.

Очень радует, дай Бог, чтобы это воплотилось в чемпионате, то, насколько мы хорошо провели селекцию. По менталитету, по отношению, новички, которые были сегодня, продемонстрировали, что они могут усилить нас или хотя бы закрыть проблемные позиции. Насколько дальше это будет удачно – покажет время. Радует также то, что команда выдержала жесткий игровой режим. Некоторые играли утром и под вечер. Дали погрузку, а теперь небольшой отдых.

– Возвращаются в состав постепенно травмированные игроки. Но не было Турбаевского, Чурко, которые заболели.

– К сожалению, есть также травмы во время тренировок. На сборах этого не избежать. По статистике, футболисты больше травм получают не во время чемпионата, а именно на сборах. Конечно, есть и какие-то гриппозные признаки. Это говорит о том, что когда игроки принимают пиковую форму, организм очень восприимчив к нагрузкам. Легко заразиться. Но, надеемся, что они скоро восстановятся. Мы увидели, что есть команда игра, что есть игроки, которые способны заменить друг друга. Насколько это удачно будет происходить дальше – покажет чемпионат.

– Ну и одно из самого главного это то, что появились эмоции, которых нам некоторое время не хватало.

– Да, были две стычки. На сборах это нормально. Психология, желание попасть в состав плюс неуступчивость. Хуже всего, правильно вы говорите, – если нет эмоций и играешь без свободы, без характера. Эти стычки были следствием того, что ребята желали доказать свою состоятельность, а не для того, чтобы кого травмировать.

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Заря Луганск Юрий Коваль учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Заря Луганск
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