ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подала в суд на зенит из-за долга по Малкому

Испанская «Барселона» подала иск против российского «зенита» в Спортивный арбитражный суд, который будет официально рассмотрен 22 марта нынешнего года.

Причиной спора между «Барелоной» и «зенитом» оказались бонусные выплаты по трансферу бразильского вингера Малкома, который переехал из Испании в россию за 41,5 миллион евро еще в августе 2019 года, а летом 2023-го был продан в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

По информации в СМИ, «Барселона» хочет получить бонусы от «зенита», которые были оговорены в трансферном контракте. В частности, испанцам причитались деньги по переходу Малкома за участие питерцев в Лиге чемпионов-2022/23.

Известно, что «зенит» квалифицировался в этот турнир, однако из-за исключения россии из международных соревнований, которые проходят под эгидой УЕФА и ФИФА, участия в ЛЧ-2022/23 так и не взял.