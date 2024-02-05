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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 22:10 | Обновлено 05 февраля 2024, 22:23
265
0

Молодой полузащитник Кривбасса ищет себе новый клуб

20-летний Денис Шевченко не попал в заявку криворожского клуба на сезон

05 февраля 2024, 22:10 | Обновлено 05 февраля 2024, 22:23
265
0
Молодой полузащитник Кривбасса ищет себе новый клуб
ФК Кривбасс. Денис Шевченко

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Денис Шевченко тренируется по индивидуальной программе и ищет новый клуб.

20-летний футболист не попал в заявку криворожской команды на текущий сезон и сейчас занимается отдельно, а также поддерживает форму в матчах за ветеранов «Кривбасса».

«Эта ситуация – еще один яркий пример необходимости создания чемпионата U-21 / U-23, когда игрок уже не может выступать за коллектив U-19, а закрепиться в основе клуба УПЛ, претендующего на еврокубки, пока не в состоянии», – сообщила пресс-служба клуба.

За «Кривбасс» Шевченко сыграл 6 матчей в сезоне 2022/23 (145 минут на поле, 1 предупреждение в пассиве). В том же сезоне в его активе 5 матчей и 1 гол в составе «Кривбасса» U-19.

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Источник ФК Кривбасс
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